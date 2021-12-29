الفازلين للعناية بترطيب بشرتك في الشتاء

حضري كريم مرطب للاعتناء بالبشرة الجافة من مكونات بسيطة (الإنترنت)

البشرة هي أهم ما تملك أي امرأة في العالم، فهي تعكس جمالها واهتمامها بذاتها، تلك البشرة في كل شتاء تكون أول ما يهاجمه برد الشتاء بالتشققات والجفاف، إليكِ تلك الخطوات البسيطة للحصول على بشرة رطبة ونضرة بتكاليف قليلة وذلك وفقا لموقع «جمالك».

خطوات لترطيب البشرة:

- في هذا سوف تعتمدين بشكل كامل على السكر البني، فقط ستغسلين بشرتك بالماء بشكل عادي ثم تتبعيها بوضع ملعقة سكر بني في راحة يديكِ وإضافة القليل من الماء، ثم تبدأين بتدليك بشرتك برقة.



كرري العملية مرتين أسبوعيا إن كانت بشرتك عادية، أما إذا كانت بشرة جافة فستكتفي بمرة واحدة فقط أسبوعيا.



- الإكثار من شرب الماء يوميا، فلا يقل شربك اليومي عن معدل ثمانية أكواب باليوم، وأيضًا الإكثار من العصائر الطبيعية.



- أحد أكثر الأسرار أهمية للمحافظة على جمال بشرتك سواء كانت بشرتك زيتية أو حتى جافة، يمكنك استخدام العسل بجانب كريمات الترطيب.



- ضعي حاجزًا بين بشرتك وبين ملابسك الصوفية، فقبل ارتداء أي ملابس صوفية ارتدي تحتها ملابس قطنية.



- أحد أسباب ظهور حبوب الشباب هو الاستخدام الدائم للسكر وتناول الأكلات الغنية بالسكر، مما يؤدي لكسر الكولاجين ومرونة بشرتك فتصبح جافة ومهملة المنظر.



- تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، خاصةً الإكثار من الخضراوات التي تحتوي على فيتامين (أ) وكذلك عنصر الزنك كالبروكلي، السبانخ والجزر.



طريقة عمل كريم ترطيب البشرة الجافة:

- ضعي كمية من الفازلين الطبي في حمام ماء دافئ ليذوب كليا.

- قومي بإضافة بضعة قطرات من الزيت العطري «ينصح باستخدام زيت النعناع»، ثم قلبيه جيدًا واتركيه حتى يتماسك تمامًا في درجة حرارة غرفتك العادية.

- والآن ستحفظينه داخل وعاء يقوم بتسهيل استخدامه لمراتٍ عدة مستقبلًا.