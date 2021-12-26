تخلصي من تساقط شعر طفلك بالأعشاب

طريقة منزلية للتخلص من تساقط الشعر لدى الأطفال

علاج تساقط الشعر عند الأطفال بالأعشاب قد يكون له تأثير كبير على الطفل وثقته بنفسه.

وهناك عديد الأسباب التي تجعل طفلك يعاني هذه المشكلة، منها تغير الفصول أو التعرض الدائم لمياه الكلور في المسابح، وهناك أسباب مرضية عليكِ مراجعة الطبيب فيها. واليوم نقدم إليك بعض الوصفات المنزلية التي تحمي طفلك من تساقط الشعر نهائيًّا.. تعرفي عليها معنا وطبقيها لأطفالك وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

مساج الزيت:

مختلف أنواع الزيوت لها خصائص تساعد في منع تساقط الشعر ، خاصة زيت الزيتون وزيت جوز الهند الذي يقوي جذور الشعر ويسهم في نموه ويجعله صحيًّا وكثيفًا، فبعد تطبيق الزيت على الشعر يُشطف بالماء البارد.

نبات الحلبة:

أحد العلاجات المنزلية الفعالة هو بذور الحلبة التي تحتوي على هرمونات تعيد بناء بصيلات شعر طفلك، إضافة إلى حمض النيكوتينيك والبروتينات الضرورية لتحفيز نمو الشعر، ويتم ذلك بنقع كوب من بذور الحلبة في الماء لليلة كاملة ثم طحنها لصنع معجون ليوضع على الشعر لمدة 40 دقيقة ثم يُشطف بالماء البارد أو الفاتر، وتكرر العملية كل يوم لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.

عصير البصل:

أثبتت عديد الدراسات فائدة البصل الكبيرة في علاج تساقط الشعر لدى الأطفال لأنه يحتوي على الكبريت الذي يحفز نمو الشعر وخصائص مضادة للبكتيريا تقلل الالتهاب في فروة الرأس، وبالتالي يمكن وضع عصير البصل على جذور الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بشامبو مخصص للأطفال، ويكرر ذلك مرتين أو ثلاث أسبوعيًّا.

حليب جوز الهند:

يتميز بغناه بالدهون والبروتينات الضرورية لعلاج تساقط شعر الطفل واستعادة صحته ولمعانه، ويمكن استخدام هذا العلاج المنزلي بسهولة والحصول على نتائج سريعة، وذلك بإضافة برش جوز الهند إلى قدر ماء وتركه على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم تصفية المزيج وتركه يبرد ثم تطبيقه على فروة رأس طفلك وتدليك الشعر به جيدًا وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسل الشعر بشامبو الأطفال.

يذكر أنه لابد من استشارة المختصين قبل تجربة أي من العلاجات المنزلية المذكورة، فجلد الطفل وفروة رأسه حساسان للغاية ويجب توخي الحذر قبل البدء بأي علاج.

في الواقع، لابد من الأخذ بالحسبان بعض النقاط المهمة لمنع تساقط الشعر لدى الأطفال، وذلك باتباع نظام غذائي صحي لطفلك يشمل كلًا من الفيتامينات (أ) و (ج) و (هـ) والزنك والحديد لأن نقصها يسبب فقدان الشعر.