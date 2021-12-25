ادخلي السكر في روتين عنايتك بالبشرة

إليك طريقة سحرية للحفاظ على جمالك وحماية بشرتك من التجاعيد

نقدم إليك طريقة سحرية للحفاظ على جمالك وحماية بشرتك من التجاعيد وتقشيرها بمادة طبيعية وفعّالة.

تعرفي معنا إلى هذه الطريقة باستخدام السكر الخشن والزيت زيتون وطبقيها بنفسك وفقًا لما جاء بمجلة «جمالك».

التجاعيد

- أدخلي السكر الخشن وزيت الزيتون في أقنعتك الطبيعية دائمًا لما يحتويه على كمية كبيرة من المواد المضادّة للأكسدة، للحفاظ على شباب البشرة والوقاية من التجاعيد.

- استخدمي ملعقتي سكر خشن وملعقتي مياه ورد وملعقة زيت زيتون، وامزجي الخليط جيدًا حتى يتكون معجون متماسك وضعيه على بشرتك لمدة عشر دقائق، واشطفيه بماء فاتر وكرري هذه الخلطة مرتين شهريًا على الأقل.