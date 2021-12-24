كل ما تحتاجين معرفته عن تقشير الشفاه بالليزر

تقشير الشفاه بالليزر يجعلها جذابة وردية وشابة (الإنترنت)

كثيرة جدا هي أنواع الليزر، فبعضها ما يساعد في إزالة الشعر الزائد، وتوحيد لون البشرة، وتعزيز إنتاج الكولاجين، والتخفيف من حب الشباب أو حتى تقشير الشفاه، توريدها والتخفيف من التجاعيد.

نعم، توجد تقنية ليزر مخصصة للشفاه، تعمل بشكل خاص على إزالة الجلد الميت من الطبقة العلوية من الجلد، وبالتالي ظهور نتائج كثيرة جدا تغير مظهر شفتيكِ بنسبة 180 درجة.

إليكِ في ما يلي كل ما عليكِ معرفته عن تقنية تقشير الشفاه بالليزر، وفق «جمالك».

ظهرت فكرة تقشير جلد الشفاه بالليزر من منطلق تقشير الجلد بالليزر والتي تعمل على تجديد خلايا البشرة ومنح الوجه إطلالة أكثر حيوية وشبابا.

وهذه التقنية ترتكز على تمرير أداة الليزر على الشفاه بالكامل أكثر من مرة من خلال الاستعانة بأداة مخصصة لها ومختلفة عن تلك التي تستخدم للجلد. لا تتطلب هذه التقنية أكثر من 10 أو 15 دقيقة تقريبا ولا تسبب أي وجع، أما فوائدها فهي كثيرة.

فوائد تقنية تقشير الشفاه بالليزر

كما يدل اسمها، تساعد تقنية تقشير الشفاه بالليزر على صنفرة هذه المنطقة وبالتالي التخلص من الجلد الميت المتراكم. من هنا، لن تعاني من بعدها من الشفاه الجافة أو المتشققة كون الطبقة العلوية من الجلد أصبحت صحية جدا ورطبة من جديد.

تساعد هذه التقنية على توريد الشفاه وإظهراها صحية أكثر. صحيحة أن ليزر الشفاه لا يعمل على تكبيرها، إنما اللون الوردي يعطي وهم بشفاه ممتلئة أكثر.

شيخوخة الشفاه أمر لا مفر منه خصوصا مع التقدم في السن. من هنا، هذه التقنية تساعد في تأخير هذه المشكلة الجمالية، كما تساعد في حلها والتخفيف منها. ليزر الشفاه تساعد في تحفيز الدورة الدموية في الجلد وبالتالي زيادة إنتاج الكولاجين، الأمر الذي بدوره ينعكس على شباب الشفاه وجمالها.

تقشير الشفاه بالليزر يساعد أيضا على التخفيف من التصبغات والبقع الداكنة، خصوصا إذا كنتِ تملكين شفاه داكنة.

أضرار تقشير الشفاه بالليزر

على الرغم من أن تقشير الشفاه بالليزر يعتبر علاجا ناجحا وفعالا، لكن يجب التروي والتفكير قبل اللجوء إلى هذه التقنية، حيث يُنصح بجعله الخيار الأخير بعد تجربة العلاجات الطبيعية من مكونات طبيعية لا تحمل آثار جانبية وغنية بالعناصر المهمة التي تغذي الشفاه وتحميها من الأضرار.

ومن الأضرار الجانبية التي قد تحدث أثناء إجراء جلسة تقشير الشفاه بالليزر، شعور السيدة أو تعرضها لمخاطر النزيف مع الإصابة ببعض الحساسية والالتهابات بمنطقة الشفاه. هذا وقد يسبب الليزر غير الفائق الجودة إلى ظهور البقع في الشفاه أو تعرضها للحروق.

نصائح للحفاظ على النتائج

لا تنسي تطبيق هذه العادات للمحافظة على جمال شفتيك خصوصا بعد اللجوء إلى التقشير بالليزر:

قومي بتقشير شفتيك مرة في الأسبوع كحد أقصى. يمكنكِ تجربة خلطة العسل والحامض وتدليك شفتيكِ بهذا المزيج لمدة 5 دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر.

استخدمي الكريم الواقي من الشمس على شفتيك أيضا إلى جانب تطبيقه على وجهكِ ورقبتكِ.

اشربي الكثير من المياه لأن شفاهك بحاجة أيضا للماء كي تحافظ على رطوبتها وإحياء الخلايا.

عالجي التجاعيد والتشققات المحيطة بالشفاه من خلال مستحضرات الشفاه التي تحارب الشيخوخة والتي تحتوي على الريتينول.