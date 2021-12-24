كل ما تحتاجين معرفته عن تقشير الشفاه بالليزر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 02:15 مساء
تقشير الشفاه بالليزر يجعلها جذابة وردية وشابة (الإنترنت)

كثيرة جدا هي أنواع الليزر، فبعضها ما يساعد في إزالة الشعر الزائد، وتوحيد لون البشرة، وتعزيز إنتاج الكولاجين، والتخفيف من حب الشباب أو حتى تقشير الشفاه، توريدها والتخفيف من التجاعيد.

نعم، توجد تقنية ليزر مخصصة للشفاه، تعمل بشكل خاص على إزالة الجلد الميت من الطبقة العلوية من الجلد، وبالتالي ظهور نتائج كثيرة جدا تغير مظهر شفتيكِ بنسبة 180 درجة.

إليكِ في ما يلي كل ما عليكِ معرفته عن تقنية تقشير الشفاه بالليزر، وفق «جمالك».

ظهرت فكرة تقشير جلد الشفاه بالليزر من منطلق تقشير الجلد بالليزر والتي تعمل على تجديد خلايا البشرة ومنح الوجه إطلالة أكثر حيوية وشبابا.

وهذه التقنية ترتكز على تمرير أداة الليزر على الشفاه بالكامل أكثر من مرة من خلال الاستعانة بأداة مخصصة لها ومختلفة عن تلك التي تستخدم للجلد. لا تتطلب هذه التقنية أكثر من 10 أو 15 دقيقة تقريبا ولا تسبب أي وجع، أما فوائدها فهي كثيرة.

فوائد تقنية تقشير الشفاه بالليزر
كما يدل اسمها، تساعد تقنية تقشير الشفاه بالليزر على صنفرة هذه المنطقة وبالتالي التخلص من الجلد الميت المتراكم. من هنا، لن تعاني من بعدها من الشفاه الجافة أو المتشققة كون الطبقة العلوية من الجلد أصبحت صحية جدا ورطبة من جديد.

تساعد هذه التقنية على توريد الشفاه وإظهراها صحية أكثر. صحيحة أن ليزر الشفاه لا يعمل على تكبيرها، إنما اللون الوردي يعطي وهم بشفاه ممتلئة أكثر.

شيخوخة الشفاه أمر لا مفر منه خصوصا مع التقدم في السن. من هنا، هذه التقنية تساعد في تأخير هذه المشكلة الجمالية، كما تساعد في حلها والتخفيف منها. ليزر الشفاه تساعد في تحفيز الدورة الدموية في الجلد وبالتالي زيادة إنتاج الكولاجين، الأمر الذي بدوره ينعكس على شباب الشفاه وجمالها.

تقشير الشفاه بالليزر يساعد أيضا على التخفيف من التصبغات والبقع الداكنة، خصوصا إذا كنتِ تملكين شفاه داكنة.

أضرار تقشير الشفاه بالليزر
على الرغم من أن تقشير الشفاه بالليزر يعتبر علاجا ناجحا وفعالا، لكن يجب التروي والتفكير قبل اللجوء إلى هذه التقنية، حيث يُنصح بجعله الخيار الأخير بعد تجربة العلاجات الطبيعية من مكونات طبيعية لا تحمل آثار جانبية وغنية بالعناصر المهمة التي تغذي الشفاه وتحميها من الأضرار.

ومن الأضرار الجانبية التي قد تحدث أثناء إجراء جلسة تقشير الشفاه بالليزر، شعور السيدة أو تعرضها لمخاطر النزيف مع الإصابة ببعض الحساسية والالتهابات بمنطقة الشفاه. هذا وقد يسبب الليزر غير الفائق الجودة إلى ظهور البقع في الشفاه أو تعرضها للحروق.

نصائح للحفاظ على النتائج 
لا تنسي تطبيق هذه العادات للمحافظة على جمال شفتيك خصوصا بعد اللجوء إلى التقشير بالليزر:

قومي بتقشير شفتيك مرة في الأسبوع كحد أقصى. يمكنكِ تجربة خلطة العسل والحامض وتدليك شفتيكِ بهذا المزيج لمدة 5 دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر.

استخدمي الكريم الواقي من الشمس على شفتيك أيضا إلى جانب تطبيقه على وجهكِ ورقبتكِ.

اشربي الكثير من المياه لأن شفاهك بحاجة أيضا للماء كي تحافظ على رطوبتها وإحياء الخلايا.

عالجي التجاعيد والتشققات المحيطة بالشفاه من خلال مستحضرات الشفاه التي تحارب الشيخوخة والتي تحتوي على الريتينول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «بيك آب» جديدة تتحدى مركبات «فورد» و«تويوتا»