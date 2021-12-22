الجيلاتين والنشا طريقك لبشرة نضرة وصافية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 02:35 مساء
قناع سحري من الجيلاتين والنشا للتخلص من كل مشاكل البشرة (أرشيفية: الإنترنت)

يدخل كل من الجيلاتين والنشا في الكثير من الأطعمة، لكن لا يقتصر دورهما في هذا المجال، فقناع الجيلاتين والنشا هو إحدى طرق العناية بالبشرة وترطيبها وإزالة الرؤوس السوداء وإعادة نضارة البشرة.

ولهما فوائد جمالية عديدة منها:
- المحافظة على صحة الجلد وإعطاء الترطيب المطلوب للبشرة، وذلك لاحتوائهما على فيتامين ب1 وفيتامين ب2.
- يحارب النشا ظهور حب الشباب وتقدمه بسبب احتوائه على عنصر الزنك.
- يحفز النشا تجديد الخلايا في البشرة محافظًا بذلك على صحتها ونضارتها وذلك بسبب احتوائه على عنصري الحديد والكالسيوم.
- يعمل الجيلاتين على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة مفيدًا بذلك أصحاب البشرة الدهنية ويزيل بقايا الجلد الميتة من على البشرة، مما يعطي بشرة أكثر إشراقًا ونظافة.
- يعطي الجيلاتين مظهرًا أصغر وأكثر حيوية عن طريق تحفيزه لإنتاج الكولاجين، وذلك لأن الجيلاتين مأخوذ بالأصل من الكولاجين (Collagen).
واليكم طريقة سهلة لتحضير هذا القناع السحري في المنزل.
المكونات
ملعقة من الجيلاتين.
ملعقة صغيرة من النشا.
بياض بيضة.
طريقة التحضير
- قم بتنظيف بشرتك أولًا باستخدام بخار الماء.
- أضف معلقة صغيرة واحدة من الجيلاتين وكمية من الماء الفاتر واخلطهما معًا.
- أضف معلقة صغيرة واحدة من النشا ثم أضف بياض بيضة واحدة واخلط المزيج معًا.
- ضع المزيج في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ فقط.
- ادهن المزيج على وجهك بأكمله، واحرص على تناسق سماكته على الوجه، ويفضل أن تجعله سميكًا للحصول على الفائدة المرجوة.
- اتركه لمدة 30 دقيقة على وجهك حتى يجف ويتماسك ثم انزع ماسك الجيلاتين برفق عن وجهك.
- اغسل وجهك بالماء لإزالة ما تبقى من الماسك على وجهك.
- عند تطبيق كمية كافية من الماسك بعد تنظيف بشرتك ببخار الماء تتغلغل مكونات الماسك داخل مسام بشرتك، ويلتصق بالبشرة فيخلق القليل من الهواء بين خلايا البشرة والماسك، وعند نزعه يسحب الهواء الزيوت وبقايا الجلد الميت ويزيلها من البشرة.

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