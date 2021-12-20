هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 01:38 مساء
تفاصيل فستان إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حفل ملكة جمال لبنان

أثارت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الأخيرة في حفل ملكة جمال لبنان.
وشاركت هيفاء في لجنة تحكيم اختيار ملكة جمال لبنان، مرتدية فستانا أبيض اللون أنيق وجريء.
وارتدت النجمة اللبنانية الفستان الذي صممه ميخائيل شمعون، الذي تعتمد عليه منذ فترة، وجاء الفستان بتصميم كورسيه وشفاف من المنطقة السفلية ومبطن من الصدر.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية كانت مسلسل «أسود فاتح» من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، ومن إخراج كريم العدل، وبطولة أحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وروجينا، ومعتصم النهار، وفراس سعيد، وأحمد الشامي ورانيا منصور.

تفاصيل فستان إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حفل ملكة جمال لبنان
إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حفل ملكة جمال لبنان جريئة ومثيرة للجدل
إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حفل ملكة جمال لبنان جريئة ومثيرة للجدل
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