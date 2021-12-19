العسل والليمون لحماية البشرة من الخطوط الرفيعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 01:44 مساء
غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الخطوط الرفيعة (الإنترنت)

تعاني البشرة من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة المياه في الجسم، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكوُّن الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وهنا نقدم لك طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الخطوط الرفيعة، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
- اخلطى كميات متساوية من العسل وعصير الليمون وامزجيهما معًا ودلكي بهما البشرة ثم اغسليها مرتين يوميًا، وبذلك سوف تحافظين على نضارة بشرتك دوما وتمنعين تكوُّن التجاعيد والخطوط الرفيعة.

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