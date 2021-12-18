زيت السمسم للعناية بشعرك المصبوغ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 02:10 مساء
إليك طريقة عمل ماسك الشعر المصبوغ من المواد الطبيعية (الإنترنت)

يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية تفوق أنواع الشعر الأخرى، وذلك لتعرضه إلى مواد كيميائية تفقده لمعانه ونعومته، فيصبح أكثر عرضة للتقصف والجفاف وأكثر حساسية تجاه الحرارة كأشعة الشمس أو الاستشوار.

لذلك نقدم إليك طريقة عمل ماسك الشعر المصبوغ من المواد الطبيعية، وفقًا لموقع «الجميلة».
- تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من بلسم الشعر وملعقة كبيرة من المايونيز وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون وزيت السمسم.
- اخلطي جميع المكونات لتحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على شعرك، ولفيه بمنشفة ساخنة لمدة ساعتين، ثم اغسليه جيدًا، ولا تنسي تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع، لتحصلي على شعر مصبوغ وحيوي في نفس الوقت.

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