مكياج ساحر لعيون صاحبة البشرة السمراء

مكياج العيون للبشرة السمراء (الإنترنت)

إذا كنتِ ممن لا يستخدمن المكياج بشكل منتظم، فمن الممكن أن تقعي في بعض الأخطاء عند وضع المكياج بنفسك.

إليك أهم نصائح عند وضع مكياج العيون للبشرة السمراء، حسب «سوبر ماما».

ضعي كونسيلر بلون برتقالي غامق، لإخفاء الهالات السوداء.

جربي ألوان ظلال العيون الجريئة، فهي تتناغم بشكل جميل مع درجات لون البشرة الداكنة.

لا تختاري درجات ظلال الجفون الفاتحة جدًّا، سيظهر ذلك بشرتك بمظهر أكثر اسمرارًا.

انتقي لبرايمر الآيشادو اللون الشفاف أو الأصفر أو المائل للبرتقالي قليلًا، وتجنبي اللون الوردي.

لا تخافي من تجربة ألوان جديدة عند رسم الآيلاينر فوق عينيكِ، كاللون الأزرق.

جربي كحل العيون الأبيض كنوع من التجديد.

استخدمي الماسكرا باللون الأسود، لإطالة رموشك وتكثيفها.

اختاري قلم حواجب باللون الأقرب إلى لون شعر حاجبيكِ.