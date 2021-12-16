طريقة إزالة الرؤوس السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 02:00 مساء
إزالة الرؤوس السوداء بالطرق التقليدية يمكن أن يؤدي إلى خدوش في البشرة أو احمرارها (أرشيفية: الإنترنت)

تعتبر الرؤوس السوداء مشكلة تعاني منها معظم السيدات ولا سيما إثر تجمع الزيوت عند الأنف. لكن إزالة الرؤوس السوداء بالطرق التقليدية يمكن أن يؤدي إلى خدوش في البشرة أو احمرارها قبل المناسبات، من هنا نقدم لك أسرع طرق إزالة الرؤوس السوداء بشكل آمن بواسطة الفازلين، وفق موقع «هي».

المستحضرات اللازمة لإزالة الرؤوس السوداء بالفازلين:
- كريم الفازلين الزيتي
- النيلون اللاصق الذي تستخدمينه في المطبخ
- أعواد قطنية
- قفازات قطنية

طبقي هذه الحيل قبل الخلود إلى النوم وتابعيها عند الصباح لإزالة الرؤوس السوداء نهائيًا:
اغسلي وجهك بمقشر لطيف.
جففي بشرتك جيدًا.
ضعي طبقة من الفازلين على المناطق التي تريدين إزالة الرؤوس السوداء عنها.
دلكي بشرتك بالفازلين بحركات دائرية.
اضغطي بأصابعك على مناطق الرؤوس السوداء ذهابًا وإيابًا عند تطبيق الفازلين.
لفي النيلون اللاصق فوق طبقات الفازلين.
اتركي بشرتك تنتقع بالفازلين طوال الليل.
عند الصباح، ارتدي القفازات القطنة واضغطي بلطف على مناطق الرؤوس السوداء.
استخدمي الأعواد القطنية لإزالة الرؤوس السوداء عن المناطق الصغيرة مثل أطراف الأنف.

بهذه الطريقة يمكنك إزالة الرؤوس السوداء والحصول على مسام نظيفة من تراكمات إفرازات البشرة والزيوت.

تعتبر هذه الطريقة الأسرع قبل المناسبات، إذ إن الفازلين يسمح بترطيب البشرة، إضافة إلى أن النيلون يسمح للحرارة بفتح المسام. كما أن استخدام المنتجات القطنية لإزالة الرؤوس السوداء يمنع احتكاك الجلد بمواد حادة.

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