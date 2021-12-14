حل سحري للتخلص من جفاف البشرة في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 01:32 مساء
سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية (الإنترنت)

تتعرض البشرة إلى الجفاف خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس وتقلبه؛ لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلاً من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.
تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات
4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت التالية (بذر العنب، اللوز).
20-40 قطرة من أحد الزيوت التالية (خشب الصندل، لافندر، جريب فروت، نعناع، ليمون).

طريقة التحضير والاستخدام
- ضعي خليط الزيوت في علبة، ورجيها جيدًا.
- احفظي العلبة في مكان جاف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام.
- ضعي بضع قطرات من السيروم براحة يديكِ، وبعدها دلكي وجهك ورقبتك به واحفظي السيروم لمدة أقصاها 6 أشهر على الأكثر.

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