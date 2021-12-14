حل سحري للتخلص من جفاف البشرة في الشتاء

سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية (الإنترنت)

تتعرض البشرة إلى الجفاف خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس وتقلبه؛ لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلاً من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.

تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات

4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت التالية (بذر العنب، اللوز).

20-40 قطرة من أحد الزيوت التالية (خشب الصندل، لافندر، جريب فروت، نعناع، ليمون).