أول إطلالة لشيرين بعد الانفصال

ظهرت المطربة المصرية، شيرين، بإطلالة جديدة وجريئة في أول حفل تحييه بعد إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب، في مهرجان «أم الإمارات» المقام في أبوظبي.

نُقدِّم إليكم اليوم تفاصيل وسعر فستانها لتستوحي منه إطلالتك.

اختارت النجمة شيرين عبدالوهاب الظهور بفستان ذهبي لامع من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana بخامة السيكوين اللامعة، بطول متوسط يصل للركبة وأكمام طويلة ورقبة عالية، ويصل سعره إلى 9112 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل 39 ألف جنيه مصري. شاهده من موقع بيعه.

وكانت شيرين خطفت الأنظار في الحفل بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد نيو لوك.

كما توالت تشبيهات رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة شيرين بإطلالة توني براكسون في دعايا عطرها الجديد Breathe.

وقبل ظهور شيرين بساعات على المسرح، ظهرت في فيديو، وطمأنت جمهورها عليها وقالت أنها تشعر بالقوة من خلال دعمهم لها.