أول إطلالة لشيرين بعد الانفصال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 01:41 مساء

ظهرت المطربة المصرية، شيرين، بإطلالة جديدة وجريئة في أول حفل تحييه بعد إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب، في مهرجان «أم الإمارات» المقام في أبوظبي.
نُقدِّم إليكم اليوم تفاصيل وسعر فستانها لتستوحي منه إطلالتك.
اختارت النجمة شيرين عبدالوهاب الظهور بفستان ذهبي لامع من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana بخامة السيكوين اللامعة، بطول متوسط يصل للركبة وأكمام طويلة ورقبة عالية، ويصل سعره إلى 9112 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل 39 ألف جنيه مصري. شاهده من موقع بيعه.

وكانت شيرين خطفت الأنظار في الحفل بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد نيو لوك.

كما توالت تشبيهات رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة شيرين بإطلالة توني براكسون في دعايا عطرها الجديد Breathe.

وقبل ظهور شيرين بساعات على المسرح، ظهرت في فيديو، وطمأنت جمهورها عليها وقالت أنها تشعر بالقوة من خلال دعمهم لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
تونس أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب
رياضة عالمية
فنلندا تعتزم شراء 64 مقاتلة «إف 35» مقابل 9.5 مليار دولار
دولى
10 أميركيين يحلمون بإعادة الولايات المتحدة للقمر
علوم وتكنولوجيا
باحثون يطورون لقاحا واعدا مضادا للإيدز
طب وصحة
الولايات المتحدة: التضخم يصل إلى أعلى زيادة منذ 39 سنة
اقتصاد
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
«التزام» فرنسي بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا
رياضة عالمية
روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا
دولى
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد عبر قناة «WTF».. أول نزال احترافي في أوروبا للفلاح الليبي أمام مورات التركي