6 نصائح مدهشة غير مكلفة للعناية بالجسم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 02:37 مساء
كل فتاه تحلم بأن تكون في أجمل صورة (الإنترنت)

كل فتاه تحلم بأن تكون جذابة وجميلة، ولكن ذلك يجعلها تحتاج إلى أدوات تجميل باهظة الثمن، شملولة هتقدملك حلول جربيها في المنزل لأفضل النتائج.

الوصول إلى الشكل المثالي والعناية بجمالك وبشرتك لا يحتاج إلى الكثير من المال كما تظنين، فهناك نصائح غير مكلفة ستقوم بالمهمة.

إليك هذه الحلول لتجربيها في المنزل وستحصلين على أفضل النتائج، وفق «شملولة».

1- لشفاه ممتلئة ومفعمة بالحيوية، استخدمي زيوت طبيعية مثل زيت الخوخ وزيت اللوز ثم قومي بفرك شفتيكِ بالزيت بواسطة فرشاة ناعمة لمدة 1 دقيقة.

2- استخدمي زيت الزيتون لتغذية البشرة، فقط قومي بعمل مساج للوجة بزيت الزيتون الأمر الذي يجعل الوجه ناعما ونظيفا، ثم كرري هذه الطريقة كل 4 أيام لنتيجة أفضل.

3- استخدمي العسل لتقليل الالتهابات والحبوب في الوجه عن طريق وضعة لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

4- استخدمي محلول معالجة احمرار العينين (قطرة)، انقعي قطنة في المحلول ثم ضعي القطنة في الفريزر لمدة من 3-5 دقائق، ثم قومي بالضغط بواسطة القطنة على منطقة الالتهابات أو الحبوب برفق.

5- استخدمي مزيل ميكب معد في المنزل، عليكِ بخلط ماء نظيف مع زيت زيتون واخلطيهم جيدا حتى تمام التجانس ثم استخدميه في إزالة المكياج.

6- استخدمي البيكنغ صودا في التخلص من نمو الشعر في الجسم من خلال وضع 1 ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا و1 ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون و1 ملعقة كبيرة من الماء ثم قلبي جيدا حتى تحصلين على مزيج سميك، ثم ضعي المزيج واتركيه لمدة 5 دقائق ثم اغسليه بماء ساخن.

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