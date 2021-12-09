طرق لوقاية البشرة من الجفاف في الشتاء

(أرشيفية: الإنترنت)

خلال فصل الشتاء تعاني البشرة من الجفاف والخشونة والرغبة في الحكة. وتقدم مجلة «فرويندين» الألمانية مجموعة من النصائح للعناية بالبشرة خلال أشهر السنة الباردة.

في البداية، يوضح خبراء العناية بالبشرة أن البرودة قد تسبب جفاف البشرة من الأصل، علاوة على أن استخدام مواد العناية الخاطئة قد يتسبب في جفاف البشرة بشكل إضافي، ولذلك نصحت المجلة الألمانية ببعض الإجراءات، وفق موقع «24».

مواد التنظيف اللطيفة

تنظيف البشرة باستخدام منتج تنظيف لطيف وغير مهيج وقابل للذوبان في الماء، ويتعين أن يهدئ المنظف البشرة ولا يتركها مشدودة أو جافة، ويتناسب البلسم المنظف مع البشرة الجافة بشكل خاص.

مضادات الأكسدة

تساعد الكريمات والعلاجات التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات تجديد البشرة في أن تكون بصحة جيدة.

التقشير اللطيف

يساعد التقشير اللطيف بحمض ألفا هيدروكسي وبيتا هيدروكسي على تخليص الجلد من خلايا الجلد الميتة، ويوصي الخبراء باستخدام أحماض ألفا هيدروكسي بشكل خاص للبشرة الجافة، لأنها تساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة بشكل أفضل على المدى الطويل.