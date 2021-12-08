البنجر لمحاربة التجاعيد

(أرشيفية: الإنترنت)

تسعى السيدات دائمًا للحصول على بشرة نضرة مشدودة دون تجاعيد؛ لذلك نقدم إليكِ قناع البنجر لمحاربة التجاعيد وشد البشرة وترطيبها، تعرفي على المكونات وطريقة تطبيقها وفقا لموقع «حياتك».



المكونات وطريقة التطبيق

اخلطي حبة بنجر دون تقشير مقطعة قطعا صغيرة، ثم أضيفي ملعقتين من بذور القمح وملعقة كبيرة من العسل، واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

عندما يتماسك الخليط، ضعيه في علبة ذات غطاء محكم، يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة طبقي هذا الخليط كل ليلة على مناطق الجسم التي هي بحاجة للعلاج، دعيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.