فوائد خل التوت لشعرك

مع حول الشتاء يحتاج شعرك إلى عناية خاصة (الإنترنت)

خل التوت أحد أنواع الخل التي تُستخدم بشكل أساسي في التتبيلات والسلطات، ويعرف خل التوت بمذاقه اللاذع الذي يضفي على الأطعمة نكهة مميزة.

لكن أيضا يمكن استعماله لعلاج كثير من مشكلات الشعر، فمحتواه من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يكسب الشعر فوائد متعددة.

التخلص من القشرة: يحتوي خل التوت على خواص مضادة للبكتيريا والفطريات تقضي على القشرة، التي ترتبط بتساقط الشعر وضعف البصيلات.

تنقية فروة الرأس والشعر: حتى مع غسيل الشعر المتكرر، فقد تشعرين بأن شعركِ باهت، وفروة رأسك ليست نظيفة، والسبب في ذلك أن الشامبو وغيره من المستحضرات، تترك رواسب على الشعر وفروة الرأس ولا تزول حتى مع غسلها.

يخلصكِ شطف الشعر بخل التوت من الترسبات التي تتراكم على الشعر، وينقي فروة الرأس بعمق من الأتربة والأوساخ، ما يعيد للشعر لمعته الطبيعية ومظهره الحيوي.

علاج التهابات فروة الرأس: خل التوت به خواص مضادة للالتهاب أيضًا، تخفف التهابات فروة الرأس واحمرارها والحكة، وتقلل أعراض الإكزيما.

الحفاظ على لون الشعر المصبوغ: غسيل الشعر المتكرر قد يفقدكِ لون صبغة شعركِ، وشطف الشعر بخل التوت من وقتِ لآخر يحافظ على صبغة الشعر، ويعيد توازن الرقم الهيدروجيني في فروة الرأس.