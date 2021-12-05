نصائح للحفاظ على جودة عطرك

تهتم المرأة دومًا بالعطور، فتشتري الكثير منها لتلائم مختلف المناسبات الاجتماعية، وفترات اليوم المختلفة.

وإذا كنتِ من عاشقات العطور، والمهتمات بها وتريدين المحافظة على عطوركِ لفترة أطول، فإننا سنخبرك كيف تطيلين عمر عطركِ، وفق «شملولة».

من المهم أن تعرفي أن الضوء، طبيعيًّا كان أم لم يكن، يضر بجودة العطر ويسيء إلى نوعيته، وبعض قوارير العطور تحترم هذا الشرط وهي أصلًا مصنوعة من الزجاج الداكن أو الملون، إلا أن البعض الآخر مصنوع من الزجاج فاتح اللون والرقيق لذا من الأفضل أن تحتفظي بقوارير عطرك في مكان مظلم.

الحرارة العالية كما الضوء، تستطيع بسهولة أن تفكك المواد الكيميائية الموجودة في العطر مما يخفف رائحته ويبهته، لذلك احتفظي بالعطور في مكان بحرارة طبيعية كي لا يتعرض عطركِ إلى فرق الحرارة لأن ذلك يؤذيه.

الرطوبة أحد أعداء العطور، فإذا كنتِ من اللواتي يحتفظن بقوارير العطور في الحمام اعدلي عن فكرتك هذه إلا إذا كنتِ تضعين القوارير في خزانة مغلقة بإحكام بمنأى عن البخار.

تجنبي فتح قوارير العطور بشكل مستمر، ولا تنزعي عنها أغطيتها، من جهة أخرى احرصي على ألا تخضّي القارورة وإلا تفاعلت الغازات فيها وخسرتِ من جودتها.