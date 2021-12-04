كيف تحضرين بشرتك لفصل الشتاء؟

نصائح لإعداد بشرتك لاستقبال الشتاء (الإنترنت)

عندما تنخفض درجة الحرارة في الشتاء، يجب أن يساعد روتين العناية بالبشرة، بشرتنا على التكيف مع هذه التغيُّرات.

وفي فصل الشتاء، ستستفيد بشرتك إلى أقصى حد من المنتجات التي تحتوي على مكونات مرطبة، مثل العلاجات التي تترك على البشرة مثل أقنعة الترطيب والكريمات السميكة.

وإليك هذه الأفكار لإعداد بشرتك لاستقبال الشتاء:

تجنبي الاستحمام بالماء الساخن: فنحن نحبه ولكن بشرتك لا تحبه. إذ تتسبب المياه الساخنة في جفاف بشرتك بشكل أسرع. من الأفضل تجنبه للحفاظ على بشرتك من الجفاف أكثر.

بدلًا من ذلك استعيني بالماء الدافئ قليلًا، وفي نهاية الحمام شغلي الماء البارد على بشرتك لمدة دقيقتين، فهذا سيساعد على حفظ الرطوبة بالبشرة.

لا تنسي استخدام مرطب الشفاه: في المساء والصباح ، ضعي مرطب شفاه كثيفا. وإذا كان ذلك قبل المكياج، فضعيه قبله بوقت طويل حتى يمتص جيدًا قبل تطبيق أحمر الشفاه.

استخدمي دائمًا عامل حماية من الشمس: حتى في فصل الشتاء، لأن أشعة UVA موجودة حتى في أكثر الأيام المليئة بالغيوم وستتسبب في شيخوخة الجلد المبكرة.

حافظي على رطوبتك: عن طريق الاحتفاظ بزجاجة من الماء في مكان قريب وأخذ رشفة بين الحين والآخر. وتتطلب بشرتك كمية من الماء أكثر من أي وقت مضى، لذا حافظي على استهلاكك اليومي من الماء.