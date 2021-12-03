رحيل مصمم «فويتون» و«أوف وايت»

المصمم فيرجيل آبلو في 17 يناير 2018 في باريس (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «إل في إم إتش» وفاة المصمم الأميركي فيرجيل آبلو، مبتكر مجموعات «لوي فويتون» ونجم أزياء الشارع الفاخرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان آبلو (41 عامًا) الذي يهوى موسيقى الهيب هوب تمكن في العام 2018 من انتزاع أحد المناصب المرغوبة جدًا في قطاع الأزياء والرفاهية ضمن مجموعة «إل في إم إتش»، صاحبة الصدارة عالميًا في هذا المجال، ويُعتبر أول مصمم أسود كبير معروف على ساحة الموضة، وهو من الملتزمين العمل على إبراز الثقافات الأميركية - الأفريقية، حسب «فرانس برس».

وجاء في منشور على حساب المجموعة عبر «تويتر» أن «(إل في إم إتش) و(دار لوي فويتون) و(أوف وايت) تعلن ببالغ الأسى رحيل فيرجيل آبلو الذي توفي الأحد 28 نوفمبر، بعد صراع لسنوات مع السرطان».

والراحل المتحدر من مهاجرَين من غانا، متزوج وله ولدان هما لوي وغراي آبلو. ولم تكن إصابته بالسرطان معلنة، وهو يحاربه منذ عامين.

وأوضحت عائلة الراحل في منشور عبر حسابه على «إنستغرام» أنه اختار تحمل معركته على انفراد منذ شخصت العام 2019 إصابته بـ«الساركوما الوعائية القلبية وهو ورم خبيث نادر يقع في القلب»، مشيرة إلى أنه تلقى «عددًا من العلاجات الصعبة».

وأشارت العائلة إلى أن فيرجيل آبلو كان فنانًا ذا «فضول لامتناهٍ»، وابتكر «طرقًا لمزيد من المساواة في الفن والتصميم». وتمنت العائلة احترام خصوصيتها لكي يتسنى لها «الاحتفال بحياة فيرجيل».

رؤيوي

وقال رئيس «إل في إم إتش» برنار أرنو إنه «مصدوم»، مشيدًا بـ«مصمم عبقري ورؤيوي» و«روح جميلة».

وأثار إعلان وفاة آبلو عددًا من ردود الفعل في كل أنحاء العالم عّبر أصحابها عن تأثرهم.

ووصفه مصمم «ديور» و«فندي» كيم جونز (وسلفه في «فويتون») عبر «إنستغرام» بأنه «واحد من ألطف الناس الذين يمكن أن يقابلهم المرء».

وعلّقت دار «غوتشي» (مجموعة «كيرينغ») على النحو الآتي «سنفتقده بشدة رغم أن رؤيته ستستمر من خلال المسارات التي تتبعها طيلة حياته المهنية».

واعتبر نائب رئيس «تيفاني» ألكسندر أرنو على «إنستغرام» أن فيرجيل آبلو كان جوهر الإبداع الحديث».

ووجه صديق آبلو وأحد الذين تعاونوا معه مغني الراب الأميركي والمصمم كانييه ويست تحية إليه من خلال نشره على موقعه «صنداي سيرفيس» شاشة سوداء تتخللها عبارة «استذكار مع الحبّ لفيرجيل آبلو». كذلك كتب مغني الراب الكندي درايك على «إنستغرام»، «الحب إلى الأبد يا أخي».

وكتب الفنان الأميركي فاريل وليامس «سيعيش عملك كإنسان وعملك ككائن روحي إلى الأبد». ولد فيرجيل آبلو في 30 سبتمبر 1980 في مدينة روكفورد الأميركية في ولاية إلينوي.

وبدأ هاوي موسيقى الهيب هوب نشاطاتها منسقًا للأسطوانات في المدرسة الثانوية، ثم نال شهادة الهندسة المدنية من جامعة ويسكونسن والهندسة المعمارية من معهد إلينوي للتكنولوجيا.

وفي مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح مستشارًا فنيًا لكانييه ويست، وقدم المشورة لمغني الراب خصوصًا في شأن أغلفة ألبوماته وسينوغرافيا حفلاته.

التنوع ومناهضة العنصرية

وكان آبلو يُعتبر ملك أزياء الشارع الفاخرة، وأثبت نفسه في غضون بضع سنوات كواحد من المصممين المحبوبين من جمهور جيل الألفية.

وحصل آبلو على جوائز عدة، بينها جائزة الأزياء البريطانية المرموقة «أوربان لاكس» عامي 2017 و2018 وسواها.

وكانت مجموعته لحساب «لوي فويتون» في يناير 2021 أعلنت ضمن أسبوع الموضة الافتراضي في باريس في شكل عرض مناهض للعنصرية ولمعاداة المثليين شارك فيه عدد من مغني الراب الأميركيين.

وكان فيرجيل أثار مسألة تأثير الصور النمطية والأزياء المرتبطة بالمهن وأنماط الحياة على شخصية الفرد، وسعى جاهدًا إلى تغيير هذه الأفكار المسبقة.

وفي العام 2012، أنشأ علامته التجارية الأولى «بايركس فيجن». وبعد عام، ولدت «أوف وايت»، وهي علامة تجارية فاخرة لأزياء الشارع فرضت نفسها بقوة عبر رسومها قبل أن تتطور نحو المزيد من إبداعات «الأزياء الراقية».

ووقعت «إل في إم إتش» اتفاقًا في يوليو مع فيرجيل آبلو لتصبح المساهم الأكبر في علامته التجارية «أوف وايت». واعتبر المصمم أن «إل في إم إتش» توفر «القوة والبعد الضروريين» اللذين يساهمان في «تسريع زخم (أوف وايت) وجعلها علامة تجارية فاخرة حقيقية».

وكانت «إل في إم إتش» تعتزم كذلك توسيع تعاونها مع الأميركي لإطلاق علامات تجارية جديدة وأرادت إقامة «شراكات جديدة» معه «أبعد من الموضة».

أما آبلو فكان يأمل باستخدام شراكته مع المجموعة «لتحقيق قدر أكبر من العدالة والتنوع» في القطاع.