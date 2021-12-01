زيت اللوز والبرتقال للقضاء على الهالات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 01:06 مساء
نقدم إليكِ حلًا سحريًا من الطبيعة يخلصك من الهالات السوداء

يعاني الكثير من السيدات من مشكلة الهالات السوداء لذلك نقدم إليكِ حلًا سحريًا من الطبيعة يخلصك من هذه المشكلة تمامًا عن طريق استخدام زيت اللوز الذي يخترق طبقات الجلد بسرعة، ما يساعد على تغلغل المواد المغذية والمرطبة في البشرة. وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

زيت اللوز المر مع زيت البرتقال
- امزجي 5 قطرات من زيت اللوز المر مع 5 قطرات من زيت البرتقال أو زيت اللافندر، بعدها امسحي حول عينيكِ بواسطة قطنة، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

زيت اللوز المر مع عصير الليمون
- أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى 6 قطرات من زيت اللوز المر، بعدها دلكي منطقة الهالات السوداء لحوالي 4 دقائق، واتركي المزيج 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

زيت اللوز المر وفيتامين E
- اخلطي 5 قطرات من زيت اللوز المر مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، بعدها دلكي حول عينيكِ لحوالي 4 دقائق واتركيه 20 دقيقة قبل أن تشطفيه بالماء البارد.

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