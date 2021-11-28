الشوفان لتقشير البشرة

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية فائقة خلال فصل الشتاء، لذلك نقدِّم إليكِ قناع الشوفان والتفاح والليمون لتقشير البشرة وإعادة نضارتها.

ويساعد الشوفان على تقشير البشرة الدهنية وإزالة الخلايا المتضررة، أما عصير الليمون فيساعد على تطهير مسامات الجلد والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة؛ للحصول على بشرة رطبة ومتوهجة، وذلك من خلال اتباع الطريقة الآتية، تعرفي معنا على طريقة التطبيق وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

ثمرة تفاح مهروسة.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

- يهرس التفاح بشكل جيد في وعاء مناسب، للحصول على مزيج ناعم.

-يخلط التفاح مع الشوفان وعصير الليمون، للحصول على مزيج ناعم ومتناسق القوام ويوضع المزيج الناتج على بشرة الوجه، ويترك لمدة خمس دقائق، مع الاستمرار بفرك البشرة بشكل لطيف ومستمر، وتغسل بشرة الوجه بالماء العادي جيدًا، ثم تجفف جيدًا.