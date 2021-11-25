خطوات للعناية بالبشرة للمرأة الثلاثينية على طريقة آمبر هيرد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 02:21 مساء
الممثلة الأميركية آمبر هيرد (أرشيفية: الإنترنت)

تعد آمبر هيرد من بين النجمات الأكثر جاذبية وسحرًا في هوليوود رغم بلوغها منتصف الثلاثينيات، فدعونا نلقي نظرة على خطوات عنايتها ببشرتها، وفق موقع «هي».

تنظيف البشرة قبيل النوم
تحرص آمبر هيرد على عدد من الخطوات من أهمها تنظيف البشرة قبل النوم حيث يعتبر ذلك خطوة ضرورية للتخلص من الشوائب العالقة في المسامات ولمساعدة البشرة على التنفس بحرية وتجديد خلاياها. استخدمي منظفًا يناسب نوعية بشرتك أو الخلطات الطبيعية مثل الحليب والألوفيرا، أو تونر النعناع لتنظيف البشرة.

تطبيق الكريمات اليومية
آمبر تؤمن جدًا بأن كريمات الترطيب اليومية تجعل مظهر بشرتها أكثر صحة وليونة وخالية من التجاعيد والجفاف؛ لذا إن كنت في عمر الثلاثينيات لا تهملي استخدام كريم ترطيب يومي يحتوي على حمض الغليكوليك أو الكولاجين اللذين يساعدان في تجدد خلايا الجلد وترميم التلف فيها. وينسحب الأمر أيضًا على استخدام كريم ترطيب لمحيط العينين لمنع ظهور الخطوط الرفيعة حولهما.

تطبيق كريم واقٍ من الشمس
بكونها تمتلك بشرة فاتحة، فإن آمبر هيرد تعشق الحفاظ على بشرتها دون أن يشوبها التصبغات والنمش، لذا فإنها لا تتخلى على الإطلاق عن تطبيق كريم واقٍ من الشمس لوجهها والذي يدفع أذى الأشعة البنفسجية عن بشرتها.

التخفيف من المكياج
في الأيام العادية بعيدًا عن العمل، تحرص النجمة الأميركية على تفادي تطبيق المكياج لبشرتها لمنحها استراحة بمنأى عن طبقات المكياج التي تسد مسامات البشرة وتثقلها. لذا قومي أنت أيضًا بالتخلي عن المكياج في إجازاتك ودعي بشرتك تستريح قليلاً.

نظام صحي لمحاربة التجاعيد وترطيب البشرة
تولي آمبر أهمية كبيرة لنظام صحي يرتكز على محاربة الشيخوخة وتجاعيد البشرة حيث إن العناية الخارجية بالبشرة لا يكفي دون أن تحصل البشرة على المغذيات الكافية. لذا ركزي على الأطعمة التي تمنع تسلل التجاعيد لبشرتك مثل تناول حصص الفواكه والخضار الغنية بفيتامين «C» و«A» ومضادات الأكسدة وأهمها الليمون والتفاح والفراولة والطماطم لتنشيط مادة الكولاجين في البشرة. ولا تفوتي تناول طبق من سلطات الخضار المتنوعة مثل الخس والملفوف والشمندر والبقدونس والجرجير.. فهذه الخضروات تحافظ على شباب بشرتك بعمر الثلاثينيات.

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