تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك

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توجد بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها معظم النساء عند العناية بأظافرهن، بما في ذلك عدم استخدام زيت البشرة بشكل صحيح وعدم تحضير الأظافر بشكل جيد.

وأشارت خبيرة المكياج إيمي هايد لجريدة «ديلي ميل» البريطانية، أن ارتداء القفازات المطاطية عند التنظيف، وتجنب مجموعات مانيكير السوبر ماركت هي أيضا أفضل طريقة للحصول على أظافر جميلة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي قدمتها هايد للعناية بالأظافر والأخطاء التي تقع فيها الكثيرات عند العناية بأظافرهن، بحسب موقع «24».

التحضير المسبق

التحضير هو مفتاح أي خدمة تجميل الأظافر. وأوضحت إيمي «ليس فقط لأسباب جمالية ولكن لطول عمر الأظافر». ويجب التأكد من التخلص من الجلد الميت من صفيحة الظفر، والخطوة الثانية هي تنظيف أو مسح أو غسل أي غبار، ثم استخدام وسادة خالية من النسالة أو حتى لفافة المطبخ ومنظف الأظافر أو مسح الأسيتون على الأظافر الطبيعية. سيضمن ذلك أن يلتصق المنتج بالأظافر الطبيعية بشكل صحيح.

عدم تقشير الأظافر

في كل مرة تقشرين فيها أظافرك، تتم إزالة طبقة منها، وبالتالي في المرة المقبلة لن تدوم أظافرك لفترة طويلة (لن تدوم منتجات الأظافر إلى أقصى حد على الأظافر التالفة) وستبدأ الدورة مرة أخرى.

عدم استخدام زيت التنظيف اليومي

تقول إيمي «حافظي على تغذية أظافرك بزيت البشرة اليومي، فالاستخدام اليومي لزيت البشرة لن يحافظ فقط على أظافرك الطبيعية وبشرتك بصحة جيدة، ولكنه يحافظ على نضارة البشرة، ويقلل من فرص تلف الأظافر، فالأظافر الطبيعية تتغذى على الزيوت الطبيعية».

ارتداء القفازات عند الغسيل

ارتدي القفازات عند التنظيف والغسيل، ولا تستخدمي أظافرك كأدوات مثل إزالة الملصقات أو التعامل مع الأشياء التي يمكن أن تتسبب بتكسر الأظافر أو تلفها.

كوني حذرة عند العناية المنزلية بالأظافر

تتوفر العديد من منتجات العناية بالأظافر في الأسواق، ولكن يجب أن تكوني حذرة في اختيار ما يناسبك منها، وتنصح إيمي باتباع دورة احترافية لدى علامة تجارية مرموقة قبل العمل على أظافرك في المنزل.