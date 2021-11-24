تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 11:55 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

توجد بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها معظم النساء عند العناية بأظافرهن، بما في ذلك عدم استخدام زيت البشرة بشكل صحيح وعدم تحضير الأظافر بشكل جيد.

وأشارت خبيرة المكياج إيمي هايد لجريدة «ديلي ميل» البريطانية، أن ارتداء القفازات المطاطية عند التنظيف، وتجنب مجموعات مانيكير السوبر ماركت هي أيضا أفضل طريقة للحصول على أظافر جميلة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي قدمتها هايد للعناية بالأظافر والأخطاء التي تقع فيها الكثيرات عند العناية بأظافرهن، بحسب موقع «24».

التحضير المسبق
التحضير هو مفتاح أي خدمة تجميل الأظافر. وأوضحت إيمي «ليس فقط لأسباب جمالية ولكن لطول عمر الأظافر». ويجب التأكد من التخلص من الجلد الميت من صفيحة الظفر، والخطوة الثانية هي تنظيف أو مسح أو غسل أي غبار، ثم استخدام وسادة خالية من النسالة أو حتى لفافة المطبخ ومنظف الأظافر أو مسح الأسيتون على الأظافر الطبيعية. سيضمن ذلك أن يلتصق المنتج بالأظافر الطبيعية بشكل صحيح.

عدم تقشير الأظافر
في كل مرة تقشرين فيها أظافرك، تتم إزالة طبقة منها، وبالتالي في المرة المقبلة لن تدوم أظافرك لفترة طويلة (لن تدوم منتجات الأظافر إلى أقصى حد على الأظافر التالفة) وستبدأ الدورة مرة أخرى.

عدم استخدام زيت التنظيف اليومي
تقول إيمي «حافظي على تغذية أظافرك بزيت البشرة اليومي، فالاستخدام اليومي لزيت البشرة لن يحافظ فقط على أظافرك الطبيعية وبشرتك بصحة جيدة، ولكنه يحافظ على نضارة البشرة، ويقلل من فرص تلف الأظافر، فالأظافر الطبيعية تتغذى على الزيوت الطبيعية».

ارتداء القفازات عند الغسيل
ارتدي القفازات عند التنظيف والغسيل، ولا تستخدمي أظافرك كأدوات مثل إزالة الملصقات أو التعامل مع الأشياء التي يمكن أن تتسبب بتكسر الأظافر أو تلفها.

كوني حذرة عند العناية المنزلية بالأظافر
تتوفر العديد من منتجات العناية بالأظافر في الأسواق، ولكن يجب أن تكوني حذرة في اختيار ما يناسبك منها، وتنصح إيمي باتباع دورة احترافية لدى علامة تجارية مرموقة قبل العمل على أظافرك في المنزل.

اختيار صالون يستخدم ماركات جيدة
وإذا قررت العناية بأظافرك في صالون التجميل، تنصح إيمي باختيار صالون حاصل على تقييمات جيدة ويستخدم منتجات جيدة من علامة تجارية معروفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
رونالدو يقود مانشستر يونايتد للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
«أبل» تقاضي الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس
اقتصاد
تقرير دولي يكشف أهم 5 شركاء أجانب مستحوذين على استثمارات الطاقة في ليبيا
ليبيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يقود جنوده على الجبهة ضد «متمردي تيغراي» مع اقتراب المعارك...
دولى
بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية
سيارات
كاركاتير حليم - رسالة من «خابي لام»
كاريكاتير
بالصور: افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي
ثقافة وفن
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مع اقتراب الانتخابات.. «توازن القوى» يؤجل العد التنازلي لسحب القوات الأجنبية من ...
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
بدء التسجيل الإلكتروني.. تعرف على الشروط الجديدة لمنحة دعم الزواج
ليبيا
بين فيشمان يقترح تأجيل الانتخابات الليبية منعا للعنف.. ويقدم «خطة بديلة»
ليبيا
«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية
ليبيا
تقرير فرنسي يكشف خلفيات ترشح بشير صالح ضد سيف القذافي وحظوظه في الرئاسة
ليبيا
«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «دون» بنحو 3 ملايين دولار