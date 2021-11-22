بثور الوجه عرض محتمل لاستخدام منتجات العناية بالشعر.. إليك الحل

بثور الوجه (الإنترنت)

تحتوي بعض مستحضرات العناية بالشعر على الزيوت؛ ما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب لدى النساء اللواتي هنّ أكثر عُرضة للبثور.

كذلك يمكن أن تكون بعضها غنية أيضًا بمكونات تهيّج البشرة مثل السيليكون، والكبريتات والعطور الصناعية التي تسدّ المسام؛ ما يسبّب بالتالي حبوب في مناطق معيّنة في البشرة، وفق «جمالك».

وبالطبع لستِ مضطرة إلى التخلّي عن مستحضراتكِ المفضّلة، لكن يكفي أن تتّبعي بعض الخطوات للتقليل من احتمال ظهور البثور الناتجة عن منتجات العناية بالشعر.

اغسلي شعركِ أوّلًا: عند الاستحمام اغسلي شعركِ أوّلًا ثمّ جسمكِ، الأمر الذي سيساعدكِ في عدم ترك أيّ بقايا من الشامبو أو البلسم على شعركِ.

اربطي شعركِ: من الممكن أن تنتقل منتجات العناية بالشعر مثل السيروم أو الزيوت بسهولة إلى بشرتكِ خلال ساعات الليل. اربطي شعركِ بخفة مستخدمة ربطة من الساتان أو الحرير.

ضعي غطاء الشعر: عندما تستخدمين أقنعة الشعر مثلًا قومي بوضع غطاء شعر أثناء الانتظار، وذلك تفاديًا لملامسة مكوّنات الماسكات لبشرتكِ. كذلك باستطاعتكِ وضع بونيه للشعر أثناء النوم لمنع تساقط الخصلات وبالتالي الحد من احتكاك الشعر بوجهكِ.