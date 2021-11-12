طرق علاج إكزيما الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 02:18 مساء
إكزيما الشعر هي مرض جلدي التهابي يصيب فروة الرأس (الإنترنت)

إكزيما الشعر هي مرض جلدي التهابي يصيب فروة الرأس نتيجة زيادة إفراز مادة الزهم على سطح الجلد عن طريق الغدد الدهنية المخبأة داخل الأدمة وهي إحدى طبقات الجلد، مما يخلق بيئة تسمح للنمو الزائد للخميرة والفطريات يمكن أن تكون إكزيما فروة الرأس حالة مستعصية تستمر لسنوات، أو موقتة.

وليس هناك علاج يساعد في التخلص من إكزيما الشعر بشكل سريع أو نهائي، فهناك بعض الحالات التي تعاني من هذا التهاب الجلدي لسنوات عدة، وفق «جمالك».

لكن هناك خطوات تخفف من وطأة إكزيما الشعر وتهيجها:
تنظيف فروة الراس بانتظام: من الضروري جدًا تنظيف فروة الراس جيدًا وبانتظام، خصوصًا أنها تتعرض للكثير من الأوساخ والترسبات التي يتركها الشامبو، البلسم، الزيوت ومستحضرات تصفيف الشعر، والتي قد تسد مسام فروة الراس، وتسبب تساقط الشعر، القشرة والجفاف. باستطاعتكِ اللجوء إلى خلطات طبيعية تساعد في تنظيف فروة الراس أو استخدام مستحضرات سكراب.

استخدام مستحضرات العناية بالشعر الصحيحة: من أجل التخفيف من إكزيما الشعر وعلاجها، احرصي على اختيار مستحضرات العناية بالشعر وخصوصًا الشامبو والبلسم، التي تحتوي على بيريثيون الزنك أو حمض الساليسيليك، كبريتيد السيلينيوم، الكيتوكونازول أو قطران الفحم. هذه المكونات لا تهيج فروة الراس بل على العكس تهدىء من إكزيما الشعر.

اللجوء إلى الكريمات المهدئة: قد يصف طبيب الجلد لكِ بعض الكريمات المهدئة ، أو استخدام أي نوع اخر من الستيرويد الموضعي.

الابتعاد عن التوتر: بما أن التوتر الشديد والقلق الدائم من أسباب التعرض لإكزيما الشعر، حاولي قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يزعجكِ. إلجئي إلى بعض الطرق التي تساعدكِ في التخلص من هذه المشاعر السلبية، مثل ممارسة الرياضة، التأمل، الاستماع إلى الموسيقى وغيرها.

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