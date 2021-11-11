الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

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كشفت مصففة الشعر مونيك ماكداون رابير، أنه يجب غسل الشعر أولًا بالكونديشنر قبل تنظيفه بالشامبو وليس العكس.

وأوضحت مونيك الأشياء التي يجب أن تفعليها لشعرك كل أسبوع «في كل مرة تغسلين فيها شعرك، استخدمي البلسم أولًا. ثم اغسلي النصف العلوي بالشامبو فقط، ثم ضعي البلسم على النصف السفلي فقط»، بحسب موقع «24».

ونصحت مونيك أيضًا باستخدام منشفة من الألياف الدقيقة لتجفيف الشعر، بدلًا من منشفة القطن التي نستخدمها على أجسادنا، كما شاركت المصممة نصائحها حول تجفيف شعرك وإزالة الدهون المتراكمة على فروة رأسك، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت مونيك «لا تجففي أبدًا فوق أذنك ودعي شعرك يجف في الهواء بنسبة 90 في المئة قبل تجفيف الباقي بالمجفف، وتخلصي من المواد المتراكمة على فروة رأسك بغسول خل التفاح، خاصة إذا كان شعرك دهنيًا بشكل طبيعي».