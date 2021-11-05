تنسيق الملابس ذات الرقبة العالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 02:34 مساء
الملابس ذات الرقبة العالية (الإنترنت)

في الشتاء يكثر ارتداء الملابس ذات الرقبة العالية، فإذا كان هذا خيارك في أي من الأيام، فإليك هذه الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار الملابس ذات الرقبة العالية، وفق «فستاني».

الاشتباك على سبيل المثال، إذا كانت الملابس ذات الرقبة العالية ضيقة لا ترتدي ملابس سفلية ضيقة أو العكس: يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكوين أشكال جسم غير جذابة وغير منظّمة، وهو ما نحاول تجنبه، فنحن نسعى لتحقيق أفضل توازن.

إذا كنت الملابس ذات الرقبة العالية ضخمة بعض الشيء فتجنبي ارتداء قطع ملابس أعلاها: بدلاً من ذلك، يمكنك ارتداء الملابس ذات الرقبة العالية أسفل قميص أو بلوزة لتمنحك التأثير البصري لارتداء الرقبة الطويلة، فهذه هي الإطلالة الكلاسيكية التي عادت إلى الموضة في الآونة الأخيرة.

الرقبة الطويلة تقصر أو تطيل العنق والوجه: يبدو الأمر جونيًا بعض الشيء ولكن معرفة النوع المناسب من الرقبة الطويلة، لوجهك وعنقك يقطع شوطا طويلا.

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