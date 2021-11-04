وصفة بسيطة للحصول على شعر أسود لامع

(أرشيفية: الإنترنت)

من أجل الحصول على لون أسود للشعر بشكل طبيعي ينصح خبراء التجميل بإضافة مكونات طبيعية للحناء.

وأوردت صحيفة «إنديان إكسبرس» وصفة تعزيز لون الحناء الأسود، على النحو التالي، بحسب موقع «24».

تحضير بعض الشاي الأسود، مع إضافة صفار بيضة وملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة مع ملعقة صغيرة من مسحوق أملا، ومزجها مع الحناء.

ويمكن عند الرغبة تعويض البيض بملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

يترك المزيج طوال الليل قبل وضعه على الشعر في صباح اليوم التالي، مدة ساعتين ثم غسله بالماء العادي. وفي اليوم الموالي يغسل الشعر بالشامبو للحصول على أفضل النتائج.