ما فوائد الزنك للشعر؟

الشعر يتأثر بوفرة ونقص عنصر الزنك (الإنترنت)

عند نقص عنصر الزنك، يتأثر الجسم بالكامل، وبالتالي يتأثر شعركِ، إذ إن للزنك أهمية كبيرة لشعركِ.

وهنا نستعرض أهم فوائد الزنك لشعرك، لتنتبهي لهذا العنصر وتحافظي على وجوده بالقدر الكافي في جسمك، وفق «سوبر ماما».

يدخل الزنك في عملية تركيب البروتينات التي تكوِّن بصيلات الشعر، وعند نقصه يختلُّ بناء هذا البروتين؛ مما يؤدي إلى ضعف بنية شعركِ وتساقطه بسرعة بعد نموه.

يدخل في إنتاج الحمض النووي المسؤول عن الانقسام الصحيح لخلايا الجسم، بما في ذلك خلايا فروة الرأس، وعند نقصه يتأثر انقسام خلايا البصيلات، ويؤدي ذلك إلى بطء أو عدم نمو الشعر، بينما يؤدي تواجده إلى تسريع نمو الشعر.

قد يمنع إصابتكِ بنمط الصلع الذكوري، الذي يشبه الصلع الذي يصيب الرجال، كما يسرِّع عنصر الزنك التئام الجروح وشفاء البشرة، مما ينعكس إيجابًا على صحة فروة الرأس وبالتالي على صحة شعركِ.

يلعب دورًا في عمل الغدد الدهنية التي توجد حول بصيلات الشعر، ممّا يسهم في عمل تلك الغدد بطريقة صحيحة.