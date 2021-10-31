تجنبي هذه الأخطاء أثناء السفر

أخطاء جمالية قد ترتكبينها أثناء رحلة السفر (الإنترنت)

هناك بعض الأخطاء الجمالية التي قد ترتكبينها أثناء رحلة سفر، فتجعل البشرة متعبة والشعر جافًا.

وهنا نستعرض أخطر ثلاثة أخطاء، كي تنتبهي لها وتتجنبي آثارها، حسب «جمالك».

عدم ترطيب البشرة

من الضروريّ جدًا ترطيب البشرة أثناء رحلة سفر سواء كنتِ على متن الطائرة أو في البلد الذي توجّهت إليه. هذه الخطوة تساعد في المحافظة على رطوبة البشرة ومنع جفافها.

استخدمي كريم المرطب، السيروم وطبّقي ماسك للوجه حتى يبقى وجهكِ نضرًا.

تجاهل روتين العناية بالبشرة والشعر

صحيح أنّكِ تأخذين قسطًا من الراحة خلال رحلة السفر، لكن هذا لا يعني أن تتخلّي عن روتين العناية بالبشرة والشعر أيضًا! من الأخطاء الجمالية التي تقومين بها سواء على متن الطائرة أو في البلد الذي توجّهتِ إليه، أنّكِ لا تطبّقين الكريمات الليلية والنهارية كالمعتاد ولا تستخدمين مستحضرات العناية بالشعر بالطريقة الصحيحة.

هذه الخطوة تجعل بشرتكِ متعبة وغير نضرة، كما أن شعركِ سيبدو متقصّفًا وغير حيوي.

الإبقاء على روتين غير مناسب

أيضًا من الأخطاء التي قد ترتكبينها أثناء السفر، عدم تغيير روتين العناية بالبشرة والشعر الذي يتناسب مع المناخ والطقس، الأمر الذي سيجعل البشرة متعبة وقد تصبح جافة في حال لم يتمّ استخدام المستحضرات الصحيحة في الطقس الحار أو البارد.

كذلك فإن شعركِ سيبدو في رحلة السفر غير حيوي وجاف.

