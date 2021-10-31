تجنبي هذه الأخطاء أثناء السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 03:29 مساء
أخطاء جمالية قد ترتكبينها أثناء رحلة السفر (الإنترنت)

هناك بعض الأخطاء الجمالية التي قد ترتكبينها أثناء رحلة سفر، فتجعل البشرة متعبة والشعر جافًا.

وهنا نستعرض أخطر ثلاثة أخطاء، كي تنتبهي لها وتتجنبي آثارها، حسب «جمالك».

عدم ترطيب البشرة
من الضروريّ جدًا ترطيب البشرة أثناء رحلة سفر سواء كنتِ على متن الطائرة أو في البلد الذي توجّهت إليه. هذه الخطوة تساعد في المحافظة على رطوبة البشرة ومنع جفافها.
استخدمي كريم المرطب، السيروم وطبّقي ماسك للوجه حتى يبقى وجهكِ نضرًا.

تجاهل روتين العناية بالبشرة والشعر
صحيح أنّكِ تأخذين قسطًا من الراحة خلال رحلة السفر، لكن هذا لا يعني أن تتخلّي عن روتين العناية بالبشرة والشعر أيضًا! من الأخطاء الجمالية التي تقومين بها سواء على متن الطائرة أو في البلد الذي توجّهتِ إليه، أنّكِ لا تطبّقين الكريمات الليلية والنهارية كالمعتاد ولا تستخدمين مستحضرات العناية بالشعر بالطريقة الصحيحة.
هذه الخطوة تجعل بشرتكِ متعبة وغير نضرة، كما أن شعركِ سيبدو متقصّفًا وغير حيوي.

الإبقاء على روتين غير مناسب
أيضًا من الأخطاء التي قد ترتكبينها أثناء السفر، عدم تغيير روتين العناية بالبشرة والشعر الذي يتناسب مع المناخ والطقس، الأمر الذي سيجعل البشرة متعبة وقد تصبح جافة في حال لم يتمّ استخدام المستحضرات الصحيحة في الطقس الحار أو البارد.
كذلك فإن شعركِ سيبدو في رحلة السفر غير حيوي وجاف.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برايتون يخطف تعادلا مثيرا أمام ليفربول.. وتشيلسي يعزز الصدارة
رياضة عالمية
الطبيب وابن إبراهيم وعفاف أبرز الوجوه الرياضية المرشحة في انتخابات البرلمان ...
رياضة محلية
كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
وزيرة الخارجية السودانية المقالة: حمدوك لن يكون جزءا من «مهزلة الانقلابيين»
عربى
«ريال مدريد» يعبر «إلتشي» بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي
رياضة عالمية
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
«لعنة النفط» تضرب سكان جاكفيل في ساحل العاج
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها
سيارات
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اللصيقات.. مستقبل التطعيم ضد «كورونا»