العسل والليمون للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة

تعاني البشرة من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة المياه في الجسم، لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد.



وهنا نُقدِّم لك طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقا لموقع «جمالك».



المكونات وطريقة التطبيق:

- اخلطى كميات متساوية من العسل وعصير الليمون وامزجيهما معًا ودلكي بهما البشرة ثم اغسليها مرتين يوميًا، وبذلك سوف تحافظين على نضارة بشرتك دومًا وتمنعين تُكوّن التجاعيد والخطوط الرفيعة.