أفكار خاطئة عن الريتينول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 أكتوبر 2021, 03:37 مساء
الريتينول مشتق فيتامين «أ» (الإنترنت)

يوصي معظم أطباء الأمراض الجلدية للمترددين عليهم باستخدام الريتينول، نظرا للفوائد المذهلة لمشتق فيتامين «أ» الذي ينتج بشكل طبيعي.

وهناك بعض المعتقدات الخاطئة حول استخدام الريتينول في العانية ببشرتك، حسب «جمالك».

لا يجب تطبيق الريتينول حول العيون
في الواقع باستطاعتكِ تطبيق الريتينول حول العيون، فهو سيساعدكِ في مكافحة علامات الشيخوخة. لكن من الضروري وضع كمية قليلة جداً منه إذ إن البشرة المحيطة بالعين تكون حساسة أكثر من الوجه، فتكون قدرة الجلد على الإمتصاص أسرع.

يجب استخدام الريتينول يومياً لنتائج أسرع
صحيح أنّه باستطاعتكِ استخدام الريتينول يومياً لكن هذا لن يسرّع عمله والحصول على النتيجة المرجوّة. باستطاعتكِ إدخال الريتينول إلى روتنيكِ الجماليّ، مرّة إلى مرّتين في الأسبوع عند المساء. بعدها، بإمكانكِ أن تزيدي عدد مرات استخدام منتج ريتينول والنسبة تدريجياً بحسب تأقلم بشرتكِ معه. في كلا الحالتين ستستفدين من الريتينول سواء استخدمته يومياً أو مرّتين في الأسبوع.

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