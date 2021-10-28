مكياج الخريف يسلط الضوء على العيون

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كشف فنان التجميل الألماني بوريس إنتروب أن المكياج في خريف - شتاء 2021-2022، يُسلِّط الضوء على العيون في ظل مواصلة وضع الكمامة بسبب استمرار جائحة «كورونا».

وأوضح إنتروب أن تزيين العيون هذا الموسم بوضع طبقة كثيفة من آي لاينر بلون جذاب مثل الأخضر اللامع لإضفاء لمسة ساحرة على العيون، وفق «24».

وأضاف أنه يمكن خطف الأنظار أيضًا بما يعرف «بجناح الآي لاينر» Eyeliner Wing بزيادة طول خط الآي لاينر إلى الخارج ليبدو مثل جناح.

وأشار فنان التجميل الألماني إلى التركيز على الحواجب أيضًا باعتبارها إطارًا للعيون، موضحًا أنها تطل هذا الموسم بمظهر كثيف وعريض لتبدو طبيعية وتكون في بؤرة الأضواء.