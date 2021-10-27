شامبو من دون «كيماويات» للعناية بشعرك

تعاني كثير من السيدات مشكلة جفاف الشعر، وقد ترجع إلى استخدامهم المواد الكيميائية الموجودة بداخل الشامبو البلسم المستخدم، الذي قد يحتوي على البارابين والسيليكون والمواد الكيميائية، التي لها آثار سلبية ضارة على الشعر والجسم على المدى الطويل.

لذلك نقدم إليك بالخطوات طريقة صنع شامبو وبلسم طبيعي بدون أي كيماويات يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التلف وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».