سعر فستان نانسي عجرم حديث السوشيال ميديا

نانسي عجرم ترتدي فستان سهرة ذهبي لامعًا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي

طلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مؤخرًا لتحيي حفلًا غنائيًا في تونس، واختارت فيه ارتداء فستان سهرة ذهبي لامع لكنه أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأدخلها في مقارنات مع نجوم الريد كاربت في المهرجانات العالمية لتفوز نانسي بأجمل إطلالة وأقيمها.

اختارت نانسي عجرم فستانًا من تصميم Marchesa، جاء بخامة سيكوين لامعة، واختارته بتصميم Off Shoulder أنيق يناسب قوامها، وجاء اللون الذهبي متناسقًا مع لون بشرتها، ويصل سعره إلى 1300 يورو. شاهده من موقع بيعه

غيرت نانسي عجرم أيضًا في مكياجها، واختارته قويًا بألوان داكنة فوق العين، كما غيرت من تسريحة شعرها.

نانسي عجرم ترتدي فستان سهرة ذهبي لامع أشعل مواقع التواصل الاجتماعي