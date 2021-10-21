طريقة صحيحة لتنظيف البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 03:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

التنظيف السليم للبشرة يعد بمثابة سر جمالها؛ حيث إنه يمنحها مظهرًا نقيًا يشع نضارة وحيوية.

وعن الطريقة الصحيحة لتنظيف بشرة الوجه أوضحت الرابطة الألمانية لصناعة منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل أنه ينبغي في البداية استخدام مستحلب تنظيف كريمي ولطيف على البشرة؛ حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة وإمدادها بالدهون، كما أنه يعد مناسبًا لكل أنواع البشرة، خاصة البشرة الجافة والبشرة الحساسة، وفق «24».

وأضافت الرابطة أن جل التنظيف الخالي من الصابون غالبًا ما يحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا، ما يجعله خيارًا جيدًا للبشرة غير النقية، التي تعاني من البثور والرؤوس السوداء.

ويعد حليب التنظيف مناسبًا للبشرة الجافة والعادية، كما يمكن استخدامه مع البشرة المختلطة.

وتتألف المستحضرات ذات المرحلتين من مرحلة زيتية تنظف البشرة بلطف ومرحلة مائية تنعش البشرة. وتعد هذه المستحضرات مناسبة للبشرة الحساسة بشكل خاص، لما تتمتع به من تأثير مهدئ ومريح.

وبعد استخدام مستحضرات التنظيف يأتي الدور على تطبيق تونر الوجه من أجل إزالة آثار مستحضر التنظيف تمامًا من ناحية ولتحضير البشرة لمنتجات العناية التالية من ناحية أخرى؛ حيث يساعد ذلك البشرة على امتصاص المواد الفعالة الموجودة في مستحضرات العناية بصورة أفضل.

وبشكل عام تنصح الرابطة بتنظيف بشرة الوجه جيدًا صباحًا ومساءً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطور مهم في التحقيق بجريمة قتل الأميركية غابي بيتيتو
منوعات
ترامب يعلن إطلاق شبكة تواصل اجتماعي خاصة به ردا على حظره من «فيسبوك»
دولى
أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»
دولى
بالصور.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لريمونتادا مثيرة على أتالانتا في دوري ...
رياضة عالمية
رسميا.. «برشلونة» يجدد عقد أنسو فاتي حتى العام 2027
رياضة عالمية
وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة ...
دولى
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصر.. مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بالقاهرة
دولى
رسميا.. «نيوكاسل» يطلب من جماهيره عدم ارتداء «الزي العربي»
رياضة عالمية
برشلونة ومانشستر يونايتد في يوم الفصل بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
الإدارة السعودية تفصل بروس عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي بالتراضي بعد منحه الاحتفال...
رياضة عالمية
إلى الدراجات و «التوك توك».. الأزمة الاقتصادية تغير عادات اللبنانيين في التنقل
اقتصاد
الملكة إليزابيث ترفض جائزة لكبار السن لأنها غير «مطابقة للمعايير»
منوعات
دراسة: السل قد ينتقل بالتنفس
طب وصحة
كوبيش يعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار في طرابلس 10 أكتوبر
ليبيا
صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في سابقة طبية.. «كُلية خنزير» زُرعت في جسم إنسان «أدت دورها»