الدحي والشوفان للتخلص من تجاعيد العيون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 03:17 مساء

تجاعيد العينين مشكلة يعاني منها الكثير من السيدات، وعادة تبدأ في الظهور في منتصفِ وآخر الثلاثين من العمر؛ بسبب النقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين أثناء التقدم في السن، وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التجاعيد تحت العينين ومنها، التعرض المفرط لأشعة الشمس، والتدخين، والتلوث، والعبوس، والابتسام.

وتوجد عدة طرق طبيعية للتخلص من التجاعيد تحت العينين، نقدم إليك اليوم أحدها لتطبقيها في منزلك وتتخلصي من هذه المشكلة تمامًا، وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».

بياض الدحي والشوفان
يعمل بياض الدحي على شد التجاعيد بشكل سحري. كما يعمل الشوفان على ترطيب وشد البشرة أيضًا، كل ما تحتاجينه هو خلط ملعقة من بياض البيض مع نصف ملعقة من بودرة الشوفان وتدليك منطقة ما حول العينين بالخليط بشكل دائري، واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك بالماء البارد. اعتمدي هذه الوصفة ضمن روتين جمالك اليومي وستلاحظين النتائج الفعَّالة في وقت قليل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية
رياضة عالمية
بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
قوات القيادة العامة تكشف مشاركة طائرات «ميغ 29» روسية الصنع ضمن مناورة عسكرية ...
ليبيا
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
فيديو: جراحة الأورام سلاح فعال لمحاربة سرطان الثدي
طب وصحة
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
مقتل «البوب» في مواجهة مع الأمن بصبراتة
ليبيا
هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة: الاحتفال بالمولد النبوي «بدعة محرمة»
ليبيا
للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيارتك تحرق زيت المحرك؟