الدحي والشوفان للتخلص من تجاعيد العيون

تجاعيد العينين مشكلة يعاني منها الكثير من السيدات، وعادة تبدأ في الظهور في منتصفِ وآخر الثلاثين من العمر؛ بسبب النقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين أثناء التقدم في السن، وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التجاعيد تحت العينين ومنها، التعرض المفرط لأشعة الشمس، والتدخين، والتلوث، والعبوس، والابتسام.

وتوجد عدة طرق طبيعية للتخلص من التجاعيد تحت العينين، نقدم إليك اليوم أحدها لتطبقيها في منزلك وتتخلصي من هذه المشكلة تمامًا، وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».



بياض الدحي والشوفان

يعمل بياض الدحي على شد التجاعيد بشكل سحري. كما يعمل الشوفان على ترطيب وشد البشرة أيضًا، كل ما تحتاجينه هو خلط ملعقة من بياض البيض مع نصف ملعقة من بودرة الشوفان وتدليك منطقة ما حول العينين بالخليط بشكل دائري، واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك بالماء البارد. اعتمدي هذه الوصفة ضمن روتين جمالك اليومي وستلاحظين النتائج الفعَّالة في وقت قليل.