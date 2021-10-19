زيت الزيتون لترميم الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 02:18 مساء

يعد زيت الزيتون من أهم المكونات الفعّالة ليس للعناية بالبشرة فقط، لكن للعناية بشعرك أيضًا لذلك، فهو يعتبر علاجًا سحريًا وفعّالًا للتخلص من المشكلات التي تواجه البشرة والشعر.

وإذا كنتِ تعانين جفاف وتلف الشعر، فإن زيت الزيتون هو الحل السحري لترميم الشعر والقضاء على الجفاف وترطيب فروة الرأس.

فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لترطيب خصلات الشعر وتغذية الجذور، كما أنه علاج فعّال لإيقاف تساقط الشعر، ليس ذلك فقط بل يمدك بالعديد من الفوائد الجمالية الرائعة لصحة وحيوية الشعر.

الاستخدام المتكرر لصبغات الشعر أو علاجات الفرد الكيميائي يتسبب في تلف الشعر وتقصفه. زيت الزيتون مع الألوفيرا هو مزيج رائع لاستعادة حيوية شعرك من جديد.

المكونات اللازمة
ملعقتان كبيرتان من جِل الألوفيرا
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

خطوات التحضير
- اخلطي زيت الزيتون مع جِل الألوفيرا جيدًا للحصول على قوام متجانس.
- يوزع الخليط الناتج على خصلات الشعر وفروة الرأس ويترك لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف جيدًا وتكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للعناية الفائقة بشعرك.

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