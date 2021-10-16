ادخلي الروزماري في روتين بشرتك اليومي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 02:25 مساء

إن كنتِ لم تستخدمي زيت الروزماري بعد، فأنتِ حتمًا تفوّتي فوائد صحية وجمالية عديدة يعتبر زيت إكليل الجبل أو كما يعرف أيضًا بزيت الروزماري بأنه من أكثر الأعشاب الطبيعية شهرةً لما له من فوائد عديدة وشاملة ليس فقط لعلاج مشاكل الشعر من تقصف وتساقط وقشرة؛ بل أيضًا لأن زيتإكليل الجبل يدخل في روتين العناية بالبشرة.تعرفي على فوائده معنا واحرصي على استخدامه بشكل يومي وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

فوائد زيت إكليل الجبل للبشرة
يساعد على الحدّ من التجاعيد.
- يحتوي زيت إكليل الجبل على الفيتامينات، المعادن، الكالسيوم، الحديد، الأمر الذي يقوم بتعزيز إفراز الكولاجين، وزيادة ترطيب البشرة، والحدّ من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. كما أنه يساعد على شد الجلد المترهل وجعله يبدو أكثر مرونة ونضارة.

التخلص من حب الشباب
- يساعد زيت إكليل الجبل أو زيت الروزماري في الحدّ من الالتهابات الناجمة عن حب الشباب والرؤوس السوداء والتقليل منها.

علاج انتفاخ العيون
- يساعد زيت إكليل الجبل في علاج الانتفاخ تحت العين ويحسّن الدورة الدموية لتصبح البشرة متوهجة.

علاج البشرة الدهنية
- يُستخرج زيت إكليل الجبل من الزهور الطازجة التي تحتوي على العديد من مضادات البكتيريا والفيروسات بالإضافة إلى دوره الفعال في تطهير البشرة الدهنية، وتخليصها من الزيوت الزائدة. كما يعمل زيت إكليل الجبل على تقليل الاحمرار والانتفاخ الذي يصيب البشرة الدهنية.

يساعد على تبييض البشرة وتفتيحها
- له قدرة على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الناتجة عن التقدم في العمر.

علاج الأمراض الجلدية
- يساعد الروزماري على تخفيف التورم والانتفاخ عند البشرة الحساسة، كما أنه يساعد على التئام الجروح والندوب، مما يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية المزمنة الخاصة بالبشرة الحساسة مثل الإكزيما، التهاب الجلد والصدفية، كما أنه يساهم في علاج الحروق.

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