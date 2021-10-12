الترمس لشد الرقبة

يعاني كثير من السيدات مشكلة تجاعيد الرقبة وظهورها، في وقت مبكر من السن.

قد يكون بسبب استخدام أدوات التجميل، أو الالتزام بحمية غذائية شديدة، أو فقد الوزن واكتسابه مرة أخرى.

لذلك نقدم إليك خلطة طبيعية، تعمل على شد تجاعيد الرقبة وتخليصك منها نهائيًا، وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

المكونات وطريقة التطبيق

3 ملاعق ترمس مطحون.

2 ملعقة ماء ورد.

كريم فيتامين e متوافر لدى الصيدلية.

تخفق المكونات جيدًا وتوضع على الرقبة لمدة 20 دقيقة، وتفرك بشكل دائري، بعدها وتشطف بماء بارد.

تكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.