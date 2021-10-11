اللوز والخروع للتخلص من ترهلات البطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 01:39 مساء
خلطات تقضي على ترهلات البطن (الإنترنت)

ترهل البطن، مشكلة يعانيها عدد كبير من السيدات تكون ناتجة عن أسباب مختلفة مثل الحمل والولادة، خسارة الوزن، التقدم في السن وغيرها.
الوسائل التي تساعد في شد ترهلات البطن تختلف وتتعدد، منها ما يكون متعلقًا بمنتجات العناية بالبشرة، الخلطات الطبيعية، التمارين الرياضية وغيرها.

اليوم نقدم لكِ بعض الخلطات والزيوت التي تقضي على ترهلات البطن تمامًا، تعرفي عليها معنا وطبقيها بنفسك.
فتطبيق الخلطات الطبيعية على البطن يساعد في التخلص من ترهلات البشرة وشد البطن، فالمكونات الطبيعية تحتوي على عناصر مغذية تمد البشرة بفوائد عدة، تعرَّفي معنا على بعض الخلطات وفقًا لموقع «جمالك».

خلطة القرفة والكركم تساعد في شد البطن
امزجي ملعقة من القرفة مع ملعقة كبيرة من الكركم وملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من الملح. دلكي منطقة البطن بالخليط لمدة خمس دقائق. اغسلي بعدها بالمياه الفاترة.

خلطة العسل وزيت اللوز تساعد في شد البطن
امزجي ملعقتين من العسل مع ملعقة من زيت اللوز وصفار بيضة واحدة. مدي هذه الخلطة على ورقة من النايلون، ثم قومي بلفها على منطقة البطن وارتدي ملابسكِ. قومي بنزع الورقة بعد ساعة، ثم استحمي.

زيت الخروع يساعد في شد البطن
زيت الخروع هو من بين أفضل الزيوت التي تساعد في التخلص من ترهل الجلد. يمكنكِ وضع زيت الخروع مع القليل من عصير الليمون، وتدليك مناطق ترهل البطن بالمزيج كل يوم لملاحظة النتائج المُرضية.

زيت اللوز يساعد في شد البطن
يساعد زيت اللوز في ترطيب البشرة، وتنعيمها وشدها. دلكي ترهلات البطن بواسطة هذا الزيت كل يوم ولاحظي النتائج الفعالة. من المفضل تطبيق هذا المكون قبل النوم وتركه عليها خلال ساعات الليل.

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