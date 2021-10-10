زيت اللوز للتخلص من تكسر الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 01:43 مساء
حافظي على أظافرك بمكونات بسيطة

الأظافر القوية هي أحد مظاهر الجمال التي تهتم بها جميع النساء؛ لكن تتعرض الأظافر للضعف والتكسر بسهولة مع مواجهة العوامل الخارجية القاسية. فتفقد الأظافر مظهرها الخارجي وتصاب بالتقصف والتكسر سريعًا، كما لا يمكن إطالتها بالشكل المطلوب للحصول على طلاء أظافر جذابة.
لذلك نقدم إليكِ حلاً طبيعيًا من المكونات البسيطة والمتوافرة في مطبخك يمكن أن تمد أظافرك بجميع العناصر المغذية اللازمة لصحتها وقوتها تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة:
ملعقة صغيرة من زيت لوز.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
3 نقاط جلسرين.

خطوات التحضير:
- اخلطي زيت اللوز مع عصير الليمون مع 3 نقاط جلسرين في وعاء صغير.
- يستخدم الخليط الناتج لتدليك الأظافر لبضع دقائق بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

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