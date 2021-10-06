بالفيديو: تفتيح المناطق الداكنة وسبب تكونها

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم إليكِ طرقًا فعالة لتفتيح المناطق الداكنة وسبب تواجدها وعوامل زيادتها؛ سواء عاملًا وراثيًا أو خارجيًا وكيفية التعامل معها دون حدوث تغيُّر في الهرمونات.

شاهدي معنا الفيديو وفقًا لقناة الدكتور محمد الناظر على موقع «يوتيوب».