ليدي غاغا بفستان زفاف من تصميم إيلي صعب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 02:06 مساء
ليدي غاغا في متحف أكاديمية الصور المتحركة (الإنترنت)

قدمت العالمية ليدي غاغا عرضًا أمام جمهور مليء بالنجوم في المعرض الافتتاحي لمتحف أكاديمية الصور المتحركة المنظمة لحفل الأوسكار.
اختارت ليدي غاغا فستانا من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب للظهور به على خشبة المسرح في الحدث الذي أقيم في لوس أنجلوس، مصنوع من قماش كريستالي مطرز وقاعدة من الأورجانزا.

جاء اختيار الفستان مثيرًا للجدل، وبالأخص لأنه فستان عرس من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2020/ 2021، ولكن غاغا استغنت عن الطرحة ليصبح فستانًا عاديًا.

نسقت غاغا الفستان مع حذاء من تصميم Jimmy Choo، بمقدمة مدببة بلون فضي وكعب عالٍ رفيع، يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 5 بوصات، ويصل سعره إلى 675 دولارًا.
 

ليدي غاغا في متحف أكاديمية الصور المتحركة (الإنترنت)
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