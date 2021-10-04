نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

رواد مواقع التواصل يتداولون صور نانسي عجرم بفستان أحمر من حفلها الأخير (الإنترنت)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمطربة اللبنانية نانسي عجرم بفستان أحمر، من حفلها الأخير الذي أحيته في دولة قطر، وجاءت بإطلالة كلاسيكية، وابتعدت فيها عن لونيها المفضلين الأبيض والأسود.

اختارت نانسي عجرم فستانا من الحرير الأحمر اللون بتصميم A-Line وفتحة صدر على شكل V، من تصميم دار أليكسندر فوتيه Alexandre Vauthier، ويصل سعره إلى 4625 دولارًا، تقريبا. شاهده من موقع بيعه

نال الفستان إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثين عن بساطتها وأناقتها واختيارها لمكباج ناعم ورقيق.

شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها إطلالتك.



رواد مواقع التواصل يتداولون صور نانسي عجرم بفستان أحمر من حفلها الأخير (الإنترنت)

رواد مواقع التواصل يتداولون صور نانسي عجرم بفستان أحمر من حفلها الأخير (الإنترنت)

رواد مواقع التواصل يتداولون صور نانسي عجرم بفستان أحمر من حفلها الأخير (الإنترنت)

رواد مواقع التواصل يتداولون صور نانسي عجرم بفستان أحمر من حفلها الأخير (الإنترنت)