علاج البشرة والشعر بالبلازما بين الحقيقة والشائعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 01:17 مساء

من المعروف أن الدم يتكون من كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية، وإضافة إلى كل ذلك هناك ما يسمى البلازما، والبلازما هي سائل أبيض يميل للصفرة وهو ما يعطي سيولة للدم ويسهل حركته.

يتكون سائل البلازما من الماء والبروتينات وأيونات غير عضوية ومواد عضوية وغازات مذابة، وتعتبر وظيفة البلازما الأساسية في الجسم هي نقل الغذاء للخلايا، كما أنها تقوم بنقل نواتج عملية الأيض.

عند حقن فروة الرأس أو البشرة بالبلازما تقوم بتجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين والبروتين وهما مادتان مكونتان للطبقة الثانية الوسطى للجلد، وهما ما تعطيان البشرة النضارة والحيوية وتجعلان فروة الرأس قوية وصحية.

لكن اختلفت الدراسات حول فاعلية الحقن بالبلازما من عدم فاعليتها، لذلك نقدِّم إليكِ كل ما ترغبين في معرفته في الفيديو التالي، تابعيه معنا وفقًا لموقع «يوتيوب» وقناة دكتور محمد الناظر.

 

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