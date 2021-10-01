الفساتين الملونة «وجها للثقافة» الأفغانية

بهار جلالي ترتدي فستاناً تقليدياً ملوناً في غلينوود بولاية ماريلاند الأميركية في 24 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

أطلقت بهار جلالي حملة في الولايات المتحدة، للتعريف بالفساتين التقليدية الأفغانية الزاهية والمليئة بالحياة، لكي تبيّن أن الأسود ليس «وجه الثقافة في أفغانستان».

وجاءت الفكرة، عندما رأت بهار جلالي النساء يرتدين العباءة والنقاب، خلال تظاهرة دعم لحركة طالبان في كابول، وفق «فرانس برس».

وأطلقت الأستاذة الجامعية المولودة في أفغانستان حملة#دو نات تاتش ماي كلوذ (لا تلمسوا ثيابي) احتجاجا على العباءة والنقاب الأسودين اللذين يغطيان الرأس والجسم بالكامل واللذين فرضتهما حركة طالبان على الطالبات الافغانيات.

وقالت جلالي لوكالة فرانس برس من منزلها في غلينوود في ولاية ماريلاند الأميركية: «كنت قلقة جدا من أن يعتقد العالم أن الثوب الذي ترتديه هؤلاء النساء في كابول هو الزي التقليدي الأفغاني»، في إشارة إلى التظاهرة التي نُظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأوضحت أن «النساء الافغانيات لا يلبسن على هذا النحو. ففساتين الأفغانيات ملونة كتلك التي اظهرناها للعالم» خصوصا عبر شبكة «تويتر».

وفي السياق، نشرت نساء افغانيات صورا لهن يرتدين فيها فساتين زاهية ومتعددة الألوان، خضراء وصفراء وبرتقالية وحمراء وأغرقن شبكات التواصل الاجتماعي بالتطريزات السائدة في بلدهن.

الطفلة المهاجرة

هاجرت بهار جلالي (56 عاما) إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة. وعادت إلى أفغانستان العام 2009 لتدريس التاريخ ومادة «دراسات النوع الاجتماعي» (حول العلاقات الاجتماعية بين الجنسين) في الجامعة الأميركية في كابل، وهو أول برنامج من نوعه في أفغانستان. وهي راهنا أستاذة في جامعة لويولا في ولاية ماريلاند.

وشددت جلالي على أنها تريد «أن تحجب هذه الفساتين الملونة» لون النقاب الاسود. وأضافت: «أريد أن يتذكرها الناس على أنها (...) وجه الثقافة الأفغانية».

وتشعر بهار جلالي اليوم بالقلق حيال طالباتها السابقات «العالقات في أفغانستان» واللواتي «تخشى معظمهن على حياتهن».

وقالت: «طلابي شغوفون بالمساواة بين الجنسين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. لذا فأنا لا أعرف حقا كيف سيتمكن هذا الجيل الجديد الذي لم يعش قطّ تحت حكم طالبان ونشأ في مجتمع منفتح وحر، من التكيف مع اجواء هذه الفترة المظلمة».

واعتبرت جلالي أن تذوق هؤلاء الشباب طعم الحرية سيضع عقبات امام حكام أفغانستان الجدد.

ولاحظت أن المجتمع الأفغاني «يختلف عما كان عليه في المرة الأخيرة التي حكمت فيها طالبان، اذ باتت نساء كثيرات يكسبن رزقهن وأصبحن ربّات عائلاتهن!».

ورأت أن «فرض هذه القبضة الحديدية على الشعب الأفغاني، كما فعلت طالبان من قبل، سيكون صعبا عليها» هذه المرة.