أدخلي البيكنغ باودر في روتين العناية بشعرك

يعتبر تقصف الشعر والهيشان والتساقط وكثرة القشرة به من أكثر المشكلات الشائعة بين الفتيات، فكل فتاة تبحث عن سبل شتى للتخلص من هذه المشكلات لتتمتع بشعر صحي ولامع.

لذلك تقدم لكي الحل السحري لكل هذه المشاكل، عن طريق إدخال البيكنغ باودر في روتين العناية بشعرك حيث يساعد على:

التخلص من قشرة الشعر:

- قومي بخلط ملعقتين من البيكنغ بودر مع ملعقة من عصير الليمون وأضيفيهم إلى فروة شعرك واتركي الخليط لمدة 10 دقائق ثم اشطفي شعرك بالماء.



التخلص من الروائح الكريهة التي تصيب الشعر الدهني نتيجة كثرة الزيوت:

- قومي بإضافة ملعقة كبيرة من البيكنغ بودر على كوب ماء، واشطفي شعرك بهما.

الحفاظ على الرقم الهيدروجيني (pH) للشعر، كما أنه يعتبر من المواد الفعالة للغاية لتنظيف الشعر:

فيمكنك استبداله بالشامبو للحصول على شعر صحي ولامع خففيه بماء الوورد مع إضافة ملعقة جلسرين وملعقة زيت زيتنون واخفقيهم جيدا و اغسلي به الشعر مرة أسبوعيا.