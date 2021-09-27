تخلصي من السيلوليت بهذه المكونات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 02:13 مساء

نُقدِّم إليكِ خلطة طبيعية تخلصكِ من السيلوليت والترهلات، والسيلوليت هو البشرة التي تشبه قشرة البرتقاله تعرَّفي معنا على هذه الوصفة وطبقيها بنفسكِ بديلاً عن استخدام المستحضرات الكيميائية، وستندهشين من النتائج وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
ثمرة خيار.
ثمرة جزر مقشرة.
صفار بيضة واحدة.
ملعقة من الزبدة.
ملعقة زيت زيتون.

طريقة التطبيق
- اخلطي جميع المكونات بعضها البعض بواسطة الخلاط الكهربائي.
- ادهني المنطقة المترهلة أو المصابة بالسيلوليت بالخليط واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء البارد، كرِّري هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعيًّا لتحصلي على نتيجة أسرع.

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