«بينيتون» تطلق مجموعتها الجديدة بالتعاون مع نجم الراب غالي عمدوني

من إطلاق تشكيلة «بينيتون» المشتركة مع مغني الراب غالي عمدوني في ميلانو، 21 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

تسعى شركة الملابس الإيطالية «بينيتون» التي شهدت تراجعًا في السنوات الأخيرة إلى إنعاش حضورها من خلال إعلانها، الثلاثاء، في ميلانو التعاون مع نجم الراب غالي عمدوني لإطلاق تشكيلة محدودة تركز على «التعددية الثقافية».

وأُطلقَت على هذه التشكيلة من ملابس الشارع المتعددة الألوان التي تحمل توقيع المغني الإيطالي المولود في ميلانو لأبوين تونسيين تسمية «يونايتد كولورز أوف غالي» (ألوان غالي المتحدة) التي تذكّر بشعار إعلاني ساهم في نجاح «بينيتون» الواسع في ثمانينيات القرن العشرين ويُبرز تمازج الثقافات، وفق «فرانس برس».

وقال ماسيمو رينون الذي عُيِّن في مارس 2020 مديرًا عامًا لـ«بينيتون» على هامش الإعلان عن التعاون مع مغني الراب إن الهدف يتمثل في إعادة العلامة التجارية «بقوة» إلى «منصات العرض والأسواق الدولية».

ومُنيت مجموعة «بينيتون» العام 2020 بخسارة صافية قدرها 329.4 مليون دولار بفعل تأثير جائحة «كوفيد-19»، بعدما كانت عانت أصلًا العام 2019 نتيجة سلبية بلغت 161.8 مليون دولار.

وكانت المجموعة التي أسسها أربعة أشقاء وشقيقات العام 1965 في شمال شرق إيطاليا اشتهرت في البداية بكنزاتها الصوفية الناعمة ذات الألوان المتعددة.

ثم توسّع نجاح «يونايتد كولورز أوف بينيتون» حتى أصبح عالميًا بين العامين 1982 و2000 نتيجة الحملات الإعلانية الصادمة للمصور أوليفييرو توسكاني. لكن العلامة التجارية شهدت بعد ذلك مراحل أكثر صعوبة.

حتى أن لوتشيانو بينيتون البالغ راهنًا 86 عامًا أعلن في نهاية العام 2017 عودته إلى رئاسة الشركة للسعي إلى النهوض بها مجددًا.

وتأمل الشركة استقطاب زبائن أصغر سنًا من خلال تعاونها مع غالي الذي يتابعه الملايين على الشبكات الاجتماعية، وسبق له أن تعاون مع دار «غوتشي» للأزياء الفاخرة في سلسلة من الأفلام القصيرة.

وقال مغني الراب البالغ 28 عامًا خلال عرض تشكيلته «أردت ابتكار ملابس تمثل جيلي، في مرحلة توقفت فيها الموسيقى» بسبب الجائحة.

وتضم التشكيلة قبعات بيسبول مطرزة، وسترات قطنية قمصانًا كبيرة الحجم، وحقائب ظهر مدمجة من النايلون، وكذلك حجابات بألوان أرجوانية أو حمراء أو سوداء.